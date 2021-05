“Roger, la Svizzera è troppo perfetta…”: lo spot con Robert De Niro e Federer è esilarante – Video (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roger Federer e Robert De Niro sono i protagonisti dell’ultimo spot (tutto da ridere) di Svizzera Turismo, l’organizzazione nazionale che cura l’attività di marketing per la Svizzera. Federer, in qualità di nuovo ambasciatore dell’organizzazione, chiama il premio Oscar per chiedergli di prendere parte a un film sulla Nazione, ma De Niro rifiuta. Il motivo? In Svizzera manca il pathos, “è troppo perfetta”. Nella clip De Niro guarda un trailer che mostra le meraviglie del Paese, inviato dal tennista, quando decide di chiamarlo. “Ehi Roger, cosa stai facendo?”, chiede De Niro. “Mi sto rilassando nelle Alpi Svizzere, guarda”, risponde il tennista. Poi la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021)Desono i protagonisti dell’ultimo(tutto da ridere) diTurismo, l’organizzazione nazionale che cura l’attività di marketing per la, in qualità di nuovo ambasciatore dell’organizzazione, chiama il premio Oscar per chiedergli di prendere parte a un film sulla Nazione, ma Derifiuta. Il motivo? Inmanca il pathos, “èperfetta”. Nella clip Deguarda un trailer che mostra le meraviglie del Paese, inviato dal tennista, quando decide di chiamarlo. “Ehi, cosa stai facendo?”, chiede De. “Mi sto rilassando nelle Alpi Svizzere, guarda”, risponde il tennista. Poi la ...

ilfattovideo : “Roger, la Svizzera è troppo perfetta…”: lo spot con Robert De Niro e Federer è esilarante – Video - mmoscara22 : RT @DarioPuppo: Bob De Niro rifiuta di girare un film in Svizzera con Roger Federer! #NoDrama #Federer #DeNiro #Svizzera @MySwitzerland_i… - Giulio_Nosotti : RT @DarioPuppo: Bob De Niro rifiuta di girare un film in Svizzera con Roger Federer! #NoDrama #Federer #DeNiro #Svizzera @MySwitzerland_i… - giorgiopasotti : RT @comingsoonit: È uno spot pubblicitario molto esilarante quello per l'ufficio del turismo svizzero con testimonial #RogerFederer e #Robe… - giorgiopasotti : Coraggio creativi, le pubblicità belle si possono ancora fare. -