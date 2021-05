Papa Francesco: “Preghiamo per bambini e adolescenti” (Di mercoledì 5 maggio 2021) "Guidati dai santuari sparsi nel mondo in questo mese di maggio recitiamo il rosario per invocare la fine della pandemia e la ripresa delle attivita' sociali e lavorative. Oggi guida questa preghiera mariana il santuario della Beata Vergine del Rosario a Nanjan, in Corea del sud. Ci uniamo a quanti sono raccolti in questo santuario, pregando specialmente per i bambini e gli adolescenti". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 maggio 2021) "Guidati dai santuari sparsi nel mondo in questo mese di maggio recitiamo il rosario per invocare la fine della pandemia e la ripresa delle attivita' sociali e lavorative. Oggi guida questa preghiera mariana il santuario della Beata Vergine del Rosario a Nanjan, in Corea del sud. Ci uniamo a quanti sono raccolti in questo santuario, pregando specialmente per ie gli". L'articolo .

