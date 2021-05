Napoli, mette da parte un tesoro truffando anziani: sequestrati 1,5 milioni di euro – IL NOME (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’uomo, un 50enne napoletano, è riuscito negli anni ad accumulare un ingente patrimonio perpetrando in particolare truffe ai danni di anziani. Stamattina, a seguito di una complessa indagine patrimoniale, gli agenti della Divisione Anticrimine- sezione Misure di Prevenzione Patrimoniali della Questura di Napoli hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro di beni, emesso, ai Leggi su 2anews (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’uomo, un 50enne napoletano, è riuscito negli anni ad accumulare un ingente patrimonio perpetrando in particolare truffe ai danni di. Stamattina, a seguito di una complessa indagine patrimoniale, gli agenti della Divisione Anticrimine- sezione Misure di Prevenzione Patrimoniali della Questura dihanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro di beni, emesso, ai

angelica_duti : @FrancoBove1965 @cirovarriale1 @PaolaDeBiasi10 @Antonel75055407 @Bruno_FNS @Gianfra93375255 @Noretta09… - anairdaldr : @_tredimattina @mecna ma non ha capito che se non mette la data a napoli o vatt pop - Giangi_ilBoomer : #Napoli Padre di famiglia dopo un anno di #lockdown mette 4 tavolini fuori senza permesso per riuscire a sfamare la… - partenopeppe : @gonezah23 @elsyfinito Cioè praticamente il Napoli si gioca la qualificazione in Champions e Insigne si mette a leggere - calciotota_le : ?? TMW – Il #Napoli pensa al futuro e mette nel mirino il talento norvegese #Mannsverk. -