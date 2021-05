Matteo Salvini torna a chiedere riaperture entro metà maggio e stop al coprifuoco (Di mercoledì 5 maggio 2021) «Io non litigo, vorrei soltanto che si riconoscesse il sacrificio, la disciplina e l’esasperazione dei cittadini che chiedono alla politica una cosa: tornare a vivere e a lavorare! Con tutte le precauzioni di buonsenso e nelle zone col virus sotto controllo: mascherine, distanze, vaccini, tamponi, ma senza rinnegare più nulla delle nostre libertà fondamentali che sono, prima di tutto, la libertà di muoversi nella propria città senza dover guardare con preoccupazione allo scattare di un coprifuoco ormai ingiustificato». Risponde così il leader della Lega Matteo Salvini al Messaggero, dopo l’ennesima lite con il segretario del Pd Enrico Letta, che avrebbe chiesto al presidente del Consiglio Mario Draghi di «arginare» l’alleato leghista. «Gli italiani hanno dato fiducia a questo governo: ora è il governo che deve avere ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 5 maggio 2021) «Io non litigo, vorrei soltanto che si riconoscesse il sacrificio, la disciplina e l’esasperazione dei cittadini che chiedono alla politica una cosa:re a vivere e a lavorare! Con tutte le precauzioni di buonsenso e nelle zone col virus sotto controllo: mascherine, distanze, vaccini, tamponi, ma senza rinnegare più nulla delle nostre libertà fondamentali che sono, prima di tutto, la libertà di muoversi nella propria città senza dover guardare con preoccupazione allo scattare di unormai ingiustificato». Risponde così il leader della Legaal Messaggero, dopo l’ennesima lite con il segretario del Pd Enrico Letta, che avrebbe chiesto al presidente del Consiglio Mario Draghi di «arginare» l’alleato leghista. «Gli italiani hanno dato fiducia a questo governo: ora è il governo che deve avere ...

