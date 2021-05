Mara Venier si mostra stremata dalla situazione: “Ho perso…” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Mara Venier, la zia di tutta Italia, torna a far parlare di sé. Dopo tanta fatica si mostra al suo pubblico stremata. Mara VenierLa celebre conduttrice Mara Venier, sta in questi giorni facendo sorridere mezza Italia con le sue disavventure ed i suoi video pubblicati sui social. Già nel corso della scorsa puntata di “Domenica In“ la presentatrice aveva ironizzato con alcuni ospiti sulla dieta che sta seguendo. Ha infatti confessato di aver cambiato recentemente regime alimentare per perdere qualche kl di troppo e di aver addirittura iniziato a fare attività fisica. Raccontando infatti, che per ora nonostante l’impegno sia tanto la dieta non stava portando i suoi frutti. Ma questo il pubblico già lo sapeva, poiché la stessa conduttrice ... Leggi su kronic (Di mercoledì 5 maggio 2021), la zia di tutta Italia, torna a far parlare di sé. Dopo tanta fatica sial suo pubblicoLa celebre conduttrice, sta in questi giorni facendo sorridere mezza Italia con le sue disavventure ed i suoi video pubblicati sui social. Già nel corso della scorsa puntata di “Domenica In“ la presentatrice aveva ironizzato con alcuni ospiti sulla dieta che sta seguendo. Ha infatti confessato di aver cambiato recentemente regime alimentare per perdere qualche kl di troppo e di aver addirittura iniziato a fare attività fisica. Raccontando infatti, che per ora nonostante l’impegno sia tanto la dieta non stava portando i suoi frutti. Ma questo il pubblico già lo sapeva, poiché la stessa conduttrice ...

fabiofabbretti : Il 63° Zecchino d’Oro di domenica pomeriggio. Conduce Conti. La Venier sarà in collegamento da Roma #Zecchino63… - FabrizioSorre12 : @fabiospes1 @latwittipe @diego_piffa @f_depaoli Si faccia tutto basta che non usano i nostri soldi per Mara Venier e roccobellotv - Italia_Notizie : Mara Venier sconsolata: “Non mangio e cammino un’ora al giorno, ma ho perso solo 7 etti in un mese” - FQMagazineit : Mara Venier sconsolata: “Non mangio e cammino un’ora al giorno, ma ho perso solo 7 etti in un mese” - infoitcultura : Mara Venier rompe il silenzio e racconta: “Dopo un mese ho perso 7 etti” -