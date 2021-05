Manchester City per la prima volta in finale e Guardiola sogna il tris (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Manchester City elimina il Psg, battuto per 2 - 0 , e giocherà sabato 29 maggio a Istanbul, contro Real Madrid o Chelsea, la sfida che assegnerà la Champions League del 2021. Il City arriva per la ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ilelimina il Psg, battuto per 2 - 0 , e giocherà sabato 29 maggio a Istanbul, contro Real Madrid o Chelsea, la sfida che assegnerà la Champions League del 2021. Ilarriva per la ...

