Lotta, torneo di qualificazione olimpica: a Sofia ultima spiaggia per ottenere un pass (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dal 6 maggio al 9 maggio a Sofia (Bulgaria) avrà luogo il torneo di qualificazione olimpica di Lotta femminile, greco romana e stile libero. Sarà l’ultima spiaggia per i Lottatori per assicurarsi un pass olimpico e volare a Tokyo quest’estate: un pass olimpico ottenibile solo col raggiungimento della finale per il primo e secondo posto. Dunque, utilizzando un gioco di parole, la semifinale sarà la vera finale. Giovedì sarà il turno dello stile libero e per l’Italia parteciperanno Givi Davidovi (57 kg), Colin John Realbuto (65 kg), Simone Iannattoni (86 kg) e Abraham Conyedo Ruano (97 kg). Venerdì avremo la Lotta femminile, con Francesca Indelicato nei 57 kg e Dalma Caneva nei 68 kg, mentre sabato la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dal 6 maggio al 9 maggio a(Bulgaria) avrà luogo ildidifemminile, greco romana e stile libero. Sarà l’per itori per assicurarsi unolimpico e volare a Tokyo quest’estate: unolimpico ottenibile solo col raggiungimento della finale per il primo e secondo posto. Dunque, utilizzando un gioco di parole, la semifinale sarà la vera finale. Giovedì sarà il turno dello stile libero e per l’Italia parteciperanno Givi Davidovi (57 kg), Colin John Realbuto (65 kg), Simone Iannattoni (86 kg) e Abraham Conyedo Ruano (97 kg). Venerdì avremo lafemminile, con Francesca Indelicato nei 57 kg e Dalma Caneva nei 68 kg, mentre sabato la ...

