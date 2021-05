Le Casellanti di Isoradio sbarcano a Furore (Di mercoledì 5 maggio 2021) di Monica De Santis Sabina Stilo, conduttrice televisiva e giornalista, ritorna con “Le Casellanti”, il programma itinerante di Isoradio. Tra le tappe del programma vi è anche la Costiera Amalfitana, e in particolare a Furore, località marinara in provincia di Salerno dichiarata Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Oggi nella puntata in onda alle 10, la Stilo racconterà questo borgo marinaro in miniatura, immerso nella natura incontaminata, tra il mare e la montagna, considerato tra i più belli d’Italia che racchiude nel suo piccolo tutto l’incanto della Costiera. Furore conta 719 abitanti e nonostante il nome con il quale è comunemente conosciuto, si tratta in realtà di una ría, cioè un ristretto specchio d’acqua posto allo sbocco di un vallone a strapiombo, creato dal lavoro incessante del torrente Schiato ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 5 maggio 2021) di Monica De Santis Sabina Stilo, conduttrice televisiva e giornalista, ritorna con “Le”, il programma itinerante di. Tra le tappe del programma vi è anche la Costiera Amalfitana, e in particolare a, località marinara in provincia di Salerno dichiarata Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Oggi nella puntata in onda alle 10, la Stilo racconterà questo borgo marinaro in miniatura, immerso nella natura incontaminata, tra il mare e la montagna, considerato tra i più belli d’Italia che racchiude nel suo piccolo tutto l’incanto della Costiera.conta 719 abitanti e nonostante il nome con il quale è comunemente conosciuto, si tratta in realtà di una ría, cioè un ristretto specchio d’acqua posto allo sbocco di un vallone a strapiombo, creato dal lavoro incessante del torrente Schiato ...

