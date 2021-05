Isole Covid free | riunione governo e comuni con Figliuolo Verso la vaccinazione di massa

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Un piano per leminoriè sul tavolo del generale Francesco Paolo, commissario per l'emergenza, e oggi ci sarà unacone ANCIM . In Sicilia il ...

carlocucinotta : RT @MessinaWebTv: Hub vaccinale al Parco Corolla di Milazzo ed operazione “Isole free Covid” - - PaolaTacconi : RT @RaiNews: Si inizia da Salina, Lampedusa e Linosa. Commissario Covid a Messina: 'Verranno vaccinati tutti i cittadini, dai 18 anni in su… - tfabiani2 : RT @RaiNews: Si inizia da Salina, Lampedusa e Linosa. Commissario Covid a Messina: 'Verranno vaccinati tutti i cittadini, dai 18 anni in su… - RaiNews : Si inizia da Salina, Lampedusa e Linosa. Commissario Covid a Messina: 'Verranno vaccinati tutti i cittadini, dai 18… - Denver_820 : RT @Denver_820: Draghi:'siamo pronti ad ospitare il mondo'... Carta verde, isole covid free, molecolari prima e dopo, certificati, pass. va… -

Ultime Notizie dalla rete : Isole Covid

Regole per i viaggi: la Ue allarga le maglie Riunione perfree E' iniziata poco fa la riunione con i sindaci dei Comuni delleminori a cui partecipano i ministri Gelmini, Speranza, ...Si partirà venerdì, in contemporanea con altre due: Lampedusa e Linosa. 'Verranno vaccinati tutti i cittadini, dai 18 anni in su senza prenotazione e senza target - dice il commissarioa ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...Draghi interviene al G20 invitando i turisti a trascorrere le vacanze in Italia. Intanto è in arrivo un passaporto verde, tutto italiano, per l'estate!