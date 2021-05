Inter, Conte festeggia ancora: «Bello ritrovarsi da campioni d’Italia» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Antonio Conte scatenato oggi ad Appiano Gentile dove i nerazzurri si sono ritrovati per festeggiare lo Scudetto Antonio Conte si è ormai lasciato andare dopo la conquista automatica dello Scudetto: il diciannovesimo titolo è arrivato grazie alla vittoria contro il Crotone e al pareggio, il giorno seguente, dell’Atalanta contro il Sassuolo. Oggi l’Inter si è ritrovata ad Appiano per festeggiare con tanto di maglia celebrativa. Il tecnico sui social ha sentenziato così: «Bello ritrovarsi tutti da campioni d’Italia». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Conte (@antonioConte) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Antonioscatenato oggi ad Appiano Gentile dove i nerazzurri si sono ritrovati perre lo Scudetto Antoniosi è ormai lasciato andare dopo la conquista automatica dello Scudetto: il diciannovesimo titolo è arrivato grazie alla vittoria contro il Crotone e al pareggio, il giorno seguente, dell’Atalanta contro il Sassuolo. Oggi l’si è ritrovata ad Appiano perre con tanto di maglia celebrativa. Il tecnico sui social ha sentenziato così: «tutti da». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio(@antonio) L'articolo proviene da Calcio News 24.

redazioneiene : .@Stefano_Corti85 ha raggiunto Antonio Conte per festeggiare lo scudetto dell’Inter: parrucca nuova e insieme scopr… - SiavoushF : Inter: Conte Juve: Allegri (?) Atalanta: Gasperini Napoli - Gattuso (Sarri/Spalletti?) Lazio: Inzaghi Milan: Pioli… - Gazzetta_it : #Conte tricolore: 'Spero che #Mourinho faccia bene, ma non contro l'@Inter' - Giulia_otp : RT @reyeshades: Conte sul ritorno di Mourinho in Italia: «gli auguro il meglio a parte quando giocherà contro l’Inter». - maxzallot : #####bomba#### #inter #conte #scudetto caldissima La pista Conte nuovo allenatore Manager deo #Tottenham ???????????????? -