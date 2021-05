In Africa | dove covid e clima stanno devastando un miliardo di persone

(Di mercoledì 5 maggio 2021) I paesini sono quelli che maggiormentesoffrendo i devastanti effetti del cambiamentotico, e l’impatto lo si può vedere nella produttività economica, ulteriormente aggravata dalla pandemia. In tutto il continenteno, il Sudè il paese più colpito, con poco meno di un milione e 600 mila casi, e il difficile reperimento dei vaccini sta contribuendo a rendere il tutto più complicato. Non aiuta, inoltre, il ritorno sulla scena politica dell’ex presidente Jacob Zuma, che ha stretto alleanze con fazioni xenofobe e complottiste creando così undi intolleranza che in questo preciso momento storico sta contribuendo a mettere in ginocchio la stabilità di un paese già fragile. Tutti questi fattori, secondo un rapporto di Fondazione CMCC (il Centro ...

In tutta l'Africa, a risentire maggiormente del clima impazzito è l'agricoltura, vera e propria spina dorsale dell'economia africana, rappresentando il mezzo di sussistenza principale in tutto il continente africano. I paesi africani sono quelli che maggiormente stanno soffrendo i devastanti effetti del cambiamento climatico, e l'impatto lo si può vedere nella produttività economica, ...