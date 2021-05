Il video della dottoressa Merritt sulle mascherine riporta informazioni fuorvianti (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il 4 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto un video da verificare della durata di 3 minuti che riprende una donna davanti ad un microfono mentre parla in quella che sembra un’assemblea. La persona nel video, vestita con un camice medico di colore azzurro, afferma di essere una dottoressa, laureata all’Università di Rochester nel 1980 e con esperienza in chirurgia militare e ricerca su armi biologiche. Dopo questa presentazione, la persona nel video mette in discussione l’utilità delle mascherine nel controllo della pandemia da Covid-19. Il video è stato diffuso anche su Facebook. Si tratta in gran parte di informazioni false, senza prove o fuori contesto. Andiamo con ordine. La donna nel video è Lee ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il 4 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto unda verificaredurata di 3 minuti che riprende una donna davanti ad un microfono mentre parla in quella che sembra un’assemblea. La persona nel, vestita con un camice medico di colore azzurro, afferma di essere una, laureata all’Università di Rochester nel 1980 e con esperienza in chirurgia militare e ricerca su armi biologiche. Dopo questa presentazione, la persona nelmette in discussione l’utilità dellenel controllopandemia da Covid-19. Ilè stato diffuso anche su Facebook. Si tratta in gran parte difalse, senza prove o fuori contesto. Andiamo con ordine. La donna nelè Lee ...

