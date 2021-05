Il 18enne Daniele Tanzi ucciso a Parma | fermato l' ex della fidanzata Ha confessato

giornaleradiofm : 18enne ucciso a Parma, fermato l'ex della fidanzata: (ANSA) - PARMA, 05 MAG - La Procura di Parma e la squadra mobi… - TgrRai : La Procura di #Parma e la squadra mobile hanno fermato un giovane per l'omicidio di Daniele Tanzi, il 18enne assass… - paoloangeloRF : Ha confessato l'assassino del 18enne Daniele Tanzi -

La Procura di Parma e la squadra mobile hanno fermato un giovane per l'omicidio diTanzi,assassinato la scorsa notte mentre era in compagnia della fidanzata, coetanea. Il sospettato è l'ex della ragazza, che ha confessato. Il corpo era stato trovato in un vecchio ...La Procura di Parma e la squadra mobile hanno fermato un giovane per l'omicidio diTanzi,assassinato la scorsa notte mentre era in compagnia della fidanzata, coetanea. Si tratta dell'ex della ragazza, che ha confessato. Il ritrovamento, in un canale, dell'arma del ...Ha confessato di aver ucciso il 18enne Daniele Tanzi la scorsa notte a Parma, per questo un ragazzo di 20 anni è stato fermato dagli agenti della ...C'è un fermo per l'omicidio di Daniele Tanzi, il 18enne assassinato mentre era in compagnia della fidanzata. Il sospettato è l'ex della ragazza, che ha confessato. Il ritrovamento, in un canale, dell' ...