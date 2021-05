Gallavotti | “Omosessualità in natura | anche nei moscerini”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “Gay contro? Io ho un problema iniziale a pensare che gli esseri umani debbano adeguare il proprio comportamento a quello che fanno altre specie. Nel caso dell’il problema non c’è, perché l’è prevista dallae dall’evoluzione, tant’è che è estremamente diffusa”. Lo spiega la biologa Barbaradurante la trasmissione ‘DiMartedì’ su La7. “Ci sono qualcosa come 1.500 specie diverse nelle quali si sono visti comportamenti omosessuali: andiamo dai mammiferi al moscerino della frutta, quindi c’è tutta la gamma -rimarca la scienziata-. Per comportamenti omosessuali intendiamo coppie stabili, coppie temporanee, coppie che si formano per allevare una prole ottenuta con l’aiuto di qualche altra specie, ci sono inanimali che cambiano ...