Gabriella Golia dopo la tv lancia una start up alla conquista dello spazio

(Di mercoledì 5 maggio 2021) L’ex signorina buonaseratorna a far parlare di sé perchè è tra i fondatori dell’agenzia di viaggi Cosmos Xp,up di Milano che promette di portare i turisti in voli suborbitali.vaè stata il volto di Italia 1 dal 1982 al 2002, ha

infoitinterno : Gabriella Golia fonda l’agenzia di viaggi Cosmos Xp: dagli annunci tv al (futuro) turismo spaziale - AlatiGiulio : @ardigiorgio finalmente puoi usare lo spazioporto di Grottaglie! - Fatty62536382 : RT @Corriere: Dagli annunci tv al turismo spaziale: Gabriella Golia fonda l’agenzia Cosmos Xp - AvvMennillo : Dagli annunci tv al turismo spaziale: Gabriella Golia fonda l’agenzia Cosmos Xp - AvvMennillo : Dagli annunci tv al turismo spaziale: Gabriella Golia fonda l’agenzia Cosmos Xp -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriella Golia

OGGI

... rispondendo alle domande del pm MariaDi Lauro, degli avvocati Antonio Zobel (per il ... Quel giorno sarà la volta anche del dottore Teofilo, che ha curato, su incarico della Corte, una ...a 62 anni torna a far parlare di sé. L'ex annunciatrice, uno dei volti storici di Mediaset (la ricordi con Fiorella Pierobon, Emanuela Folliero e le altre colleghe? ) è tra i fondatori ...A 62 anni, la "signorina buonasera" si lancia in una nuova avventura: è tra le fondatrice di una start up di "space travel". E tu, la ricordi quando... conquistava i telespettatori così?Il volto della tv Gabriella Golia partecipa all'avventura della prima agenzia viaggi con destinazione spazio in Italia.