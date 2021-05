Emergenza cimitero a Giugliano. I consiglieri: “Servono nuovi loculi” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Giugliano. Dovrebbe risolversi in tempi brevi la questione relativa all’assegnazione e la costruzione dei nuovi loculi del cimitero di Giugliano. Un sopralluogo è stato effettuato questa mattina dai componenti della seconda e quarta commissione consiliare per monitorare la vicenda. Presente sul posto anche l’assessore al ramo Luigi Grimaldi. Il cimitero è difatti saturo ed è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 5 maggio 2021). Dovrebbe risolversi in tempi brevi la questione relativa all’assegnazione e la costruzione deideldi. Un sopralluogo è stato effettuato questa mattina dai componenti della seconda e quarta commissione consiliare per monitorare la vicenda. Presente sul posto anche l’assessore al ramo Luigi Grimaldi. Ilè difatti saturo ed è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

PalermoToday : A Bagheria è emergenza sepolture: 'Circa 300 le bare in attesa di tumulazione' - MauSci : @LeolucaOrlando1 @fondazionesic Quale soluzione per questa vergogna??? ?? - MauSci : @LeolucaOrlando1 Quale soluzione per questa vergogna????? - MauSci : @LeolucaOrlando1 Quale soluzione per questa vergogna????? - ViteAnto : RT @rep_palermo: Palermo, emergenza cimitero dei Rotoli: areazione delle tensostrutture ferma da quasi cinque mesi [di Arianna Rotolo] [agg… -