Elga Profili | è sparita dopo Uomini e Donne | Ecco che fine ha fatto

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 5 maggio 2021)è stata una storica dama di, nota per la sua spiccata esuberanza, voi sapete che cosa fa oggi? Pare che abbia completamente cambiato vita.-Political24viene ricordata come un’impetuosa protagonista dialcuni anni fa, ed è stata al centro di tante critiche e polemiche durante la sua permanenza nello show della De Filippi. Si è subito distinta per il suo carattere molto forte e deciso e per essere una donna senza filtri, insomma un personaggio che è stato amato o odiato, a seconda dei casi. Come tutti era alla ricerca del partner giusto, che per lei era un uomo con una certa personalità, sicuro di sé e realizzato. Ormai da diversi anni ha lasciato il ...