Dottoressa di Verona infieriva su pazienti di destra? Messa in congedo dopo la nostra inchiesta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag – In seguito al clamore mediatico sollevato dalla nostra inchiesta riguardante la Dottoressa di Verona, l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona Borgo Roma ci ha inviato un comunicato stampa in cui comunica “di aver sporto querela contro ignoti per diffamazione a mezzo stampa per tutelare l’immagine dell’Azienda e dei dipendenti (ovvero l’autore di quei post, ndr); di aver appurato che la Dottoressa oggetto delle verifiche, in servizio presso l’Ospedale di Borgo Roma, ha ammesso di essere l’intestataria/titolare dell’account Twitter al quale sono riconducibili i tweet a cui si fa riferimento negli articoli sopra citati; che, attraverso ricerche e verifiche svolte dalla direzione del Pronto Soccorso di Borgo Roma, ad oggi non risulta correlazione tra il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag – In seguito al clamore mediatico sollevato dallariguardante ladi, l’Azienda ospedaliera universitaria integrata diBorgo Roma ci ha inviato un comunicato stampa in cui comunica “di aver sporto querela contro ignoti per diffamazione a mezzo stampa per tutelare l’immagine dell’Azienda e dei dipendenti (ovvero l’autore di quei post, ndr); di aver appurato che laoggetto delle verifiche, in servizio presso l’Ospedale di Borgo Roma, ha ammesso di essere l’intestataria/titolare dell’account Twitter al quale sono riconducibili i tweet a cui si fa riferimento negli articoli sopra citati; che, attraverso ricerche e verifiche svolte dalla direzione del Pronto Soccorso di Borgo Roma, ad oggi non risulta correlazione tra il ...

fatequalcosa : RT @francescatotolo: In seguito al caos mediatico prodotto dalla nostra inchiesta e alle reazioni istituzionali e politiche, la dottoressa… - elena1962mar1 : RT @francescatotolo: Il senatore @WVecchis ha depositato un’interrogazione parlamentare al ministro della Salute @robersperanza in merito a… - ClitoRider : RT @francescatotolo: In seguito al caos mediatico prodotto dalla nostra inchiesta e alle reazioni istituzionali e politiche, la dottoressa… - CarloRubio7 : RT @francescatotolo: Il caos mediatico sollevato dalla mia inchiesta sulla dottoressa di Verona ha portato ai primi provvedimenti dell’Azie… - francescatotolo : In seguito al caos mediatico prodotto dalla nostra inchiesta e alle reazioni istituzionali e politiche, la dottores… -

Ultime Notizie dalla rete : Dottoressa Verona Verona, la dottoressa che diffonde selfie e commenti dal pronto soccorso Scagionata sotto il profilo penale, la dottoressa torn poi in servizio e tuttora esercita al Pronto Soccorso di Borgo Roma. Nel frattempo, per, avrebbe anche ripreso a twittare, stavolta da un altro ...

Zaia: "Ho deciso io i tamponi a Vò. La denuncia a Crisanti? Non c'è". Opposizione critica Una azione presa "contro il parere del tavolo - rimarca - perchè giustamente la dottoressa Russo mi disse: 'ma, scusi, l'Oms non dice di fare i tamponi a tutti gli asintomatici, ma di farli solo a ...

Verona, la dottoressa che diffonde selfie e commenti dal pronto soccorso Corriere della Sera Selfie e tweet dal pronto soccorso: caccia alla dottoressa VERONA - Selfie scattati dal reparto e postati sui social, tweet con commenti e descrizioni intime sui pazienti del Pronto soccorso che si ritrovavano al centro di chat ...

Tweet dal Pronto Soccorso di Borgo Roma, risponde l’AOUI Arriva la nota di risposta da parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona in merito al caso della dottoressa del Pronto soccorso di Borgo Roma, che avrebbe postato alcuni tweet in ...

Scagionata sotto il profilo penale, latorn poi in servizio e tuttora esercita al Pronto Soccorso di Borgo Roma. Nel frattempo, per, avrebbe anche ripreso a twittare, stavolta da un altro ...Una azione presa "contro il parere del tavolo - rimarca - perchè giustamente laRusso mi disse: 'ma, scusi, l'Oms non dice di fare i tamponi a tutti gli asintomatici, ma di farli solo a ...VERONA - Selfie scattati dal reparto e postati sui social, tweet con commenti e descrizioni intime sui pazienti del Pronto soccorso che si ritrovavano al centro di chat ...Arriva la nota di risposta da parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona in merito al caso della dottoressa del Pronto soccorso di Borgo Roma, che avrebbe postato alcuni tweet in ...