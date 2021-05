Discoteche, centri commerciali, matrimoni: si entra solo con green pass (Di giovedì 6 maggio 2021) Il ?green pass?, in arrivo nella seconda metà del mese, non servirà solo per aprire le porte dell?Italia ai turisti stranieri. Il ?passaporto verde?... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 6 maggio 2021) Il ??, in arrivo nella seconda metà del mese, non serviràper aprire le porte dell?Italia ai turisti stranieri. Il ?aporto verde?...

claudio_2022 : Discoteche, centri commerciali, matrimoni: Si entra solo con green pass. - Z3r0Rules : RT @ilmessaggeroit: Discoteche, centri commerciali, matrimoni: si entra solo con green pass - ologrammm : Nell'ordine: non mi interessano le discoteche, i centri commerciali, non mi interessa il cinema, non mi interessa i… - ilmessaggeroit : Discoteche, centri commerciali, matrimoni: si entra solo con green pass - jeperego : @Arturoarthuren Vabbè, il prossimo passo saranno i centri vaccinali nelle discoteche. D’altronde Söder vuole metterli nei supermercati...?? -