Coppa Italia: Ghirelli, decisione espressione calcio d'élite (Di mercoledì 5 maggio 2021) "La decisione della Serie A di escludere le squadre di Lega Pro dalla Coppa Italia non solo viola diritti consolidati, ma è espressione di una concezione elitaria del calcio, incapace di avere una ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 5 maggio 2021) "Ladella Serie A di escludere le squadre di Lega Pro dallanon solo viola diritti consolidati, ma èdi una concezione elitaria del, incapace di avere una ...

AleAntinelli : Guardiamo la Coppa d’Inghilterra e ogni anno ripetiamo quanto sia unica è bella. Poi riserviamo la Coppa Italia solo a squadre di A e B. - MarcoBellinazzo : Sempre nel solco il 'calcio è del popolo' il Consiglio della @SerieA ha appena deciso il nuovo format della Coppa I… - SkySport : Coppa Italia femminile, la finale tra Milan e Roma si giocherà al Mapei Stadium - sparklylouis : RT @RealMarco94: Tante belle parole sulla questione Uefa-Superlega e poi si tagliano le squadre di serie C dalla Coppa Italia creando un s… - Peppe71615343 : @capuanogio Quindi Perez e Agnelli non sono dei delinquenti!!! Ma l’Acireale non potrà più sognare di vincere la Coppa Italia?????? -