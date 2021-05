Cimmino | Giro d' Italia a nuoto per i diritti delle persone con disabilità

AnsaLiguria : Disabili: da Ventimiglia il giro d'Italia a nuoto di Cimmino. Per sensibilizzare a politiche di inclusione sociale… - ansa_liguria : Disabili: da Ventimiglia il giro d'Italia a nuoto di Cimmino -

Per farlo, Salvatoreha ideato nel 2006 'A nuoto nei mari del globo', per un mondo senza barriere e senza frontiere. E sta per partire verso una nuova tappa del progetto: 'Ild'Italia a ...Parte sabato 8 maggio , da Ventimiglia, ild'Italia a nuoto di Salvatore, 56 anni, originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ma romano di adozione, che all'età di 15 anni ...- Salvatore Cimmino, 56 anni, all'età di 15 anni subì l'amputazione di una gamba, dal femore in giù, per via di un osteosarcoma ...Salvatore Cimmino, 51 anni, apre il Giro dItalia a nuoto da Venitimiglia: l'atleta disabile intende attirare l'attenzione sull'inclusione delle persone meno fortunate e il problema delle barriere arch ...