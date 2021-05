TV7Benevento : Calcio: Pasqualin su Mou, 'è come se ai romanisti fosse apparsa la Madonna a Monte Mario'... -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Pasqualin

Il Sannio Quotidiano

Lo dice all'Adnkronos Claudio, storico procuratore di. 'I tifosi hanno avuto una visione che si trascineranno per un po', anche a prescindere dai risultati. Insomma uno stato di ......Bearz Continua a far discutere e a ricevere critiche sia dai vertici istituzionali delche ...sua tesi all'Università di Udine con il supporto del noto procuratore sportivo ClaudioMOURINHO ROMA PASQUALIN – Il ritorno di Mourinho in Italia, e ancor di più l’approdo alla Roma, “è sicuramente dal punto di vista emotivo una grande eccitazione collettiva: come se fosse apparsa la Ma ...Condividi questo articolo:Roma, 5 mag. (Adnkronos) – Il ritorno di Mourinho in Italia, e ancor di più l’approdo alla Roma, “è sicuramente dal punto di vista emotivo una grande eccitazione collettiva: ...