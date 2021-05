Bonaventura: «Ribery e Ibra modelli. Donnarumma? Futuro importante» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale viola: le sue dichiarazioni Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale viola. Le sue dichiarazioni. TIFOSI – «È un peccato che non ci siano i tifosi allo stadio. Sono venuto negli anni passati a giocare e a Firenze c’è sempre stata un’atmosfera particolare». ANEDDOTI – «È difficile perché è tanti anni che gioco… Ce ne sono tanti. Sono cose che succedono tutti i giorni, adesso le cose le racconto io perché sono tra i più esperti. Prima sentivo i senatori parlarne… Quando cominci a frequentare uno spogliatoio di una squadra di Serie A parlavo poco ed ascoltavo tanto, ora sto più dall’altra parte». modelli DI RIFERIMENTO – «All’Atalanta c’erano Bellini, capitano storico di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Giacomo, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale viola: le sue dichiarazioni Giacomo, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale viola. Le sue dichiarazioni. TIFOSI – «È un peccato che non ci siano i tifosi allo stadio. Sono venuto negli anni passati a giocare e a Firenze c’è sempre stata un’atmosfera particolare». ANEDDOTI – «È difficile perché è tanti anni che gioco… Ce ne sono tanti. Sono cose che succedono tutti i giorni, adesso le cose le racconto io perché sono tra i più esperti. Prima sentivo i senatori parlarne… Quando cominci a frequentare uno spogliatoio di una squadra di Serie A parlavo poco ed ascoltavo tanto, ora sto più dall’altra parte».DI RIFERIMENTO – «All’Atalanta c’erano Bellini, capitano storico di ...

