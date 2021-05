Berrettini-Delbonis in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2021 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Matteo Berrettini affronta Federico Delbonis in occasione del terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2021. Il romano ha battuto Fabio Fognini nel derby tutto tricolore: un successo piuttosto agevole, che conferma le ottime indicazioni di Belgrado (torneo vinto in finale su Karatsev). Ora il giocatore azzurro sfida il regolare tennista argentino. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 6 maggio, come secondo match dalle ore 16:00 sull’Arantxa Sanchez Stadium. La copertura televisiva sarà affidata a Sky Sport, che detiene i diritti del torneo e lo trasmetterà in diretta ed in esclusiva su due canali. Sky Sport Uno e Sky Sport Arena non vi faranno perdere nemmeno uno scambio dell’evento. Inoltre, il live ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Matteoaffronta Federicoin occasione del terzo turno deldi. Il romano ha battuto Fabio Fognini nel derby tutto tricolore: un successo piuttosto agevole, che conferma le ottime indicazioni di Belgrado (torneo vinto in finale su Karatsev). Ora il giocatore azzurro sfida il regolare tennista argentino. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 6 maggio, come secondo match dalle ore 16:00 sull’Arantxa Sanchez Stadium. La copertura televisiva sarà affia Sky Sport, che detiene i diritti del torneo e lo trasmetterà ined in esclusiva su due canali. Sky Sport Uno e Sky Sport Arena non vi faranno perdere nemmeno uno scambio dell’evento. Inoltre, il live ...

