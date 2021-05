5 maggio 1821, muore Napoleone Bonaparte (Di mercoledì 5 maggio 2021) Duecento anni fa Napoleone Bonaparte moriva nell’Isola di Sant’Elena, in esilio. Nato in Corsica, era stato primo imperatore francese. Due secoli fa scompariva Napoleone Bonaparte. Era infatti il 5 maggio 1821 quando l’ex imperatore francese moriva all’età di 51 anni nell’esilio di Sant’Elena. L’esilio e la morte Dopo la sconfitta di Waterloo, il generale fu esiliato per la seconda volta. Questa volta, però, Napoleone fu spedito dove non avrebbe più potuto fare ritorno in Europa, ossia in un’isola dell’Oceano Atlantico centro-meridionale possedimento inglese. Circa sei anni dopo, a causa dei dolori allo stomaco di cui già soffriva da tempo, acuitisi nel clima inospitale dell’isola e con il duro regime impostogli, il 5 maggio ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Duecento anni famoriva nell’Isola di Sant’Elena, in esilio. Nato in Corsica, era stato primo imperatore francese. Due secoli fa scompariva. Era infatti il 5quando l’ex imperatore francese moriva all’età di 51 anni nell’esilio di Sant’Elena. L’esilio e la morte Dopo la sconfitta di Waterloo, il generale fu esiliato per la seconda volta. Questa volta, però,fu spedito dove non avrebbe più potuto fare ritorno in Europa, ossia in un’isola dell’Oceano Atlantico centro-meridionale possedimento inglese. Circa sei anni dopo, a causa dei dolori allo stomaco di cui già soffriva da tempo, acuitisi nel clima inospitale dell’isola e con il duro regime impostogli, il 5...

