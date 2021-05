Volata Champions: in 5 per 3 posti. Grande Torino, 72 anni fa la tragedia di Superga (Di martedì 4 maggio 2021) Ora che lo scudetto è dell’Inter con 4 giornate di anticipo, nelle zone alte della classifica di Serie A si fa sempre più aspra la lotta per un piazzamento in zona Champions. Sono ben 5 le squadre in lizza per i tre posti che garantiscono la partecipazione alla prossima coppa. Atalanta, Juventus e Milan sono a quota 69, poi c’è il Napoli a 67, quindi la Lazio a 64. Al momento la classifica dice che Atalanta, Juve e Milan sono qualificate per la prossima Champions, mentre Napoli e Lazio si devono accontentare dell’Europa League. Ma mancano ancora quattro giornate, con 12 punti a disposizione. Perché l’Atalanta ha la chance migliore Finora è l’Atalanta il club messo meglio. Il calendario riserva alla Dea la trasferta con il Parma appena matematicamente retrocesso e la sfida casalinga contro il pericolante Benevento. Prima di chiudere a ... Leggi su velvetmag (Di martedì 4 maggio 2021) Ora che lo scudetto è dell’Inter con 4 giornate di anticipo, nelle zone alte della classifica di Serie A si fa sempre più aspra la lotta per un piazzamento in zona. Sono ben 5 le squadre in lizza per i treche garantiscono la partecipazione alla prossima coppa. Atalanta, Juventus e Milan sono a quota 69, poi c’è il Napoli a 67, quindi la Lazio a 64. Al momento la classifica dice che Atalanta, Juve e Milan sono qualificate per la prossima, mentre Napoli e Lazio si devono accontentare dell’Europa League. Ma mancano ancora quattro giornate, con 12 punti a disposizione. Perché l’Atalanta ha la chance migliore Finora è l’Atalanta il club messo meglio. Il calendario riserva alla Dea la trasferta con il Parma appena matematicamente retrocesso e la sfida casalinga contro il pericolante Benevento. Prima di chiudere a ...

CorSport : La prima pagina del #CorSport: ?? Appello a #Conte ?? #Fonseca alle strette 'Non mi dimetto' ?? Volata #Champions,… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - La volata Champions entra nel vivo: cinque squadre in lotta per tre posti - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - La volata Champions entra nel vivo: cinque squadre in lotta per tre posti - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - La volata Champions entra nel vivo: cinque squadre in lotta per tre posti - napolimagazine : SERIE A - La volata Champions entra nel vivo: cinque squadre in lotta per tre posti -