Un miliardo di dollari al mese. Il vaccino Covid è un affarone per Pfizer (Di martedì 4 maggio 2021) Più di un miliardo di dollari al mese soprattutto grazie al vaccino contro il Covid, un fatturato di tre miliardi e mezzo solo nel primo trimestre. Ricavi in marcato aumento, lauti dividendi ma soprattutto previsioni ancora più rosee: sono numeri da capogiro quelli diffusi da Pfizer dopo i primi tre mesi del 2021, l’anno del vaccino contro il Covid. La multinazionale ha migliorato la guidance per il 2021 e ora si attende ricavi compresi in una forchetta tra 70,5 e 72,5 miliardi di dollari nell’anno (tra i 3,55 e 3,65 dollari per azione). La precedente previsione, invece, vedeva ricavi compresi intorno ai 60 miliardi di dollari. Ma basta guardare i conti e le stime appena diffuse per capire che il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) Più di undialsoprattutto grazie alcontro il, un fatturato di tre miliardi e mezzo solo nel primo trimestre. Ricavi in marcato aumento, lauti dividendi ma soprattutto previsioni ancora più rosee: sono numeri da capogiro quelli diffusi dadopo i primi tre mesi del 2021, l’anno delcontro il. La multinazionale ha migliorato la guidance per il 2021 e ora si attende ricavi compresi in una forchetta tra 70,5 e 72,5 miliardi dinell’anno (tra i 3,55 e 3,65per azione). La precedente previsione, invece, vedeva ricavi compresi intorno ai 60 miliardi di. Ma basta guardare i conti e le stime appena diffuse per capire che il ...

