Star Wars: la 'vera' spada laser di Disney è realtà e si mostra per la prima volta in video (Di martedì 4 maggio 2021) Disney ha finalmente condiviso le immagini della sua spada laser realistica che farà il suo debutto insieme all'hotel Star Wars: Galactic Starcruiser al Walt Disney World nel 2022. Rivelata da Disney Parks come parte delle celebrazioni dello Star Wars Day, questa spada laser potrà essere vista da coloro che intraprendono l'avventura di due notti a bordo di Star Wars: Galactic Starcruiser. Anche se Disney non ha confermato che saranno disponibili per l'acquisto, promette che gli ospiti saranno "i primi a vederla in azione, insieme a molto altro ancora". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 4 maggio 2021)ha finalmente condiviso le immagini della suarealistica che farà il suo debutto insieme all'hotel: Galacticcruiser al WaltWorld nel 2022. Rivelata daParks come parte delle celebrazioni delloDay, questapotrà essere vista da coloro che intraprendono l'avventura di due notti a bordo di: Galacticcruiser. Anche senon ha confermato che saranno disponibili per l'acquisto, promette che gli ospiti saranno "i primi a vederla in azione, insieme a molto altro ancora". Leggi altro...

RaiNews : Oggi è lo #StarWarsDay, il giorno in cui i fan di tutto il mondo festeggiano la saga nata nel 1977 dal genio di Geo… - disinformatico : C'è gente che ancora pensa che ci sia rivalità fra i fandom di Star Wars e quelli di Star Trek. No. L'Universo è g… - Adnkronos : Oggi è #StarWarsDay2021: quali sono i vostri personaggi e capitoli preferiti della saga di Guerre Stellari?… - rinaldoses : RT @assoaeroarma: Per celebrare degnamente lo #StarWarsDay, ecco i jet @Boeing 787 e 737 a tema Star Wars della compagnia aerea giapponese… - greenMe_it : Che fine ha fatto il videogioco di Star Wars annunciato da Ubisoft? -