Scuola | scontro social Azzolina-Marcucci

(Di martedì 4 maggio 2021)tra la ex ministra Luciae l’ex capogruppo Pd al Senato, Andrea. Tutto inizia da un tweet del senatore dem che si complimenta con l’attuale titolare dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. “Il ministro #Bianchi pone giustamente tema della stabilizzazione dei precari della. Giusto procedere verso la discontinuità dalla ministra precedente”. Arriva la replica di: “Caro ‘inconsolabile’ Andreala vera discontinuità sarebbe sentirti parlare didi qualità, di merito. Di giovani. Ma forse è chiedere troppo. Eppure di discontinuità dovresti essere esperto, sostituito da capogruppo per esser stato campione di continuità renziana”. Controreplica di ...

L'ex ministra e l'ex capogruppo Pd al Senato in un botta e risposta su Twitter