Rugby | Giuseppe Calicchio candidato alla presidenza del Comitato Regionale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Renovatio Italiaha il piacere di ufficializzare la candidatura dicarica di Presidente deldella Campania. Nato a Benevento il 6 settembre 1975, opera professionalmente in qualità di consulente aziendale (fondatore e socio di MYB Business Development) oltre a rivestire l’incarico di Direttore Generale del Gruppo Domusbet. Pubblicista iscritto all’Albo dei Giornalisti della Campania,è Presidente del gruppo editoriale Mediagroup 360. Comincia a giocare anel 1989 nelBenevento, con esordio in Serie A non ancora maggiorenne ed un record di 351 presenze in prima Squadra. Nei 30 anni di militanza per il Club spalma il suo impegno ...