Prato, la morte atroce di Luana, madre 22enne stritolata da un ingranaggio mentre era al lavoro (Di martedì 4 maggio 2021) Morire sul posto di lavoro a 22 anni è un’infamia del destino. Luana D’Orazio era una giovanissima mamma che lavorava da un anno nella ditta «Orditura Luana».L’azienda tessile della zona industriale di Montemurlo, in provincia di Prato, dove ha trovato la morte, stritolata da un ingranaggio. Come ogni giorno si era recata al lavoro. Quel lavoro che l’ha uccisa e dove – dalle ricostruzioni- sarebbe rimasta impigliata nel rullo dell’orditoio: il macchinario a cui era stata assegnata da meno di un anno: un grande attrezzo meccanico protagonista di una delle fasi della trasformazione del filato. Al momento dell’incidente – lo ricostruisce il Corriere della Sera – “accanto alla giovane, c’era un collega girato di spalle impegnato alla ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 maggio 2021) Morire sul posto dia 22 anni è un’infamia del destino.D’Orazio era una giovanissima mamma che lavorava da un anno nella ditta «Orditura».L’azienda tessile della zona industriale di Montemurlo, in provincia di, dove ha trovato lada un. Come ogni giorno si era recata al. Quelche l’ha uccisa e dove – dalle ricostruzioni- sarebbe rimasta impigliata nel rullo dell’orditoio: il macchinario a cui era stata assegnata da meno di un anno: un grande attrezzo meccanico protagonista di una delle fasi della trasformazione del filato. Al momento dell’incidente – lo ricostruisce il Corriere della Sera – “accanto alla giovane, c’era un collega girato di spalle impegnato alla ...

xaav_ : RT @beabri: Luana D'Orazio, 22 anni, morta di lavoro a Montemurlo, Prato. È inaccettabile che nei luoghi di #lavoro vi siano ancora strume… - beabri : Luana D'Orazio, 22 anni, morta di lavoro a Montemurlo, Prato. È inaccettabile che nei luoghi di #lavoro vi siano a… - Rodica17957578 : RT @Open_gol: Dal 1° gennaio 2021 al 1° maggio 2021 in Italia ci sono state 120 morti sul lavoro In pratica, una al giorno - LallaM40589392 : RT @MarcoRizzoPC: Luana,giovane madre,morta ieri a Prato a 22 anni in una fabbrica tessile,tranciata da un macchinario.Un’altra morte sul l… - dvbntd61 : RT @MarcoRizzoPC: Luana,giovane madre,morta ieri a Prato a 22 anni in una fabbrica tessile,tranciata da un macchinario.Un’altra morte sul l… -