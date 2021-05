Palermo, il progetto per vaccinare i senza fissa dimora: dopo Ballarò, ora a Borgo Vecchio il centro sociale diventa hub per le iniezioni (Di martedì 4 maggio 2021) vaccinare gli ultimi, i più fragili, i senza fissa dimora, con l’aiuto dei centri sociali. Succede a Palermo dove lo scorso 26 aprila da Ballarò è già partita la campagna nei quartieri più popolari per proteggere anche “gli ultimi” dal coronavirus. Il prossimo 5 maggio il centro sociale Anomalia diventerà un vero e proprio centro vaccinale: “Mercoledì partiremo con 50 vaccini nella fascia dai 60 ai 79”, spiega Giorgio Martinico, coordinatore dell’ambulatorio attivo nel centro sociale già da 4 anni, in via Archimede, a Borgo Vecchio, un quartiere popolare nel pieno centro del capoluogo siciliano: “Già molto prima della pandemia ci siamo posti il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021)gli ultimi, i più fragili, i, con l’aiuto dei centri sociali. Succede adove lo scorso 26 aprila daè già partita la campagna nei quartieri più popolari per proteggere anche “gli ultimi” dal coronavirus. Il prossimo 5 maggio ilAnomalia diventerà un vero e propriovaccinale: “Mercoledì partiremo con 50 vaccini nella fascia dai 60 ai 79”, spiega Giorgio Martinico, coordinatore dell’ambulatorio attivo nelgià da 4 anni, in via Archimede, a, un quartiere popolare nel pienodel capoluogo siciliano: “Già molto prima della pandemia ci siamo posti il ...

fattoquotidiano : Palermo, il progetto per vaccinare i senza fissa dimora: dopo Ballarò, ora a Borgo Vecchio il centro sociale divent… - GiuliaDiVita : RT @Mediterraneo_24: I volti della legalità a #Palermo - MeridioNews : Madonie, progetto per reintrodurre l'avvoltoio grifone Cordaro: «Ci siamo già riusciti nel Parco dei Nebrodi» - ciesonlus : ??@MYSEAProject: i partners?? Il CIES è il principale partner di progetto, ma non il solo. ?? Quali sono gli altri???… - Mediterraneo_24 : I volti della legalità a #Palermo -