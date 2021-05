Overwatch 2: il team è concentrato sulla componenete PvP del gioco (Di martedì 4 maggio 2021) Nonostante Overwatch 2 presenterà un inedito comparto PvE, il team di sviluppo è fortemente concentrato nella realizzazione del PvP Overwatch 2 è sicuramente uno dei titoli più carichi di aspettative attualmente in sviluppo, soprattutto se consideriamo che si tratta del seguito di uno dei giochi di maggior successo rilasciati nel corso degli ultimi anni. E nonostante la gravosa eredità che è chiamato a raccogliere, Blizzard sembra avere molta fiducia nel lavoro del suo team di sviluppo. Il titolo, come è prevedibile, vanterà alcune nuove introduzioni, come un intero comparto PvE, ma dato che parliamo di Overwatch, è innegabile come il cuore pulsante dell’esperienza sarà rappresentato dalla componente PvP. E stando alle parole di Aaron Keller, divenuto recentemente capo del progetto ... Leggi su tuttotek (Di martedì 4 maggio 2021) Nonostante2 presenterà un inedito comparto PvE, ildi sviluppo è fortementenella realizzazione del PvP2 è sicuramente uno dei titoli più carichi di aspettative attualmente in sviluppo, soprattutto se consideriamo che si tratta del seguito di uno dei giochi di maggior successo rilasciati nel corso degli ultimi anni. E nonostante la gravosa eredità che è chiamato a raccogliere, Blizzard sembra avere molta fiducia nel lavoro del suodi sviluppo. Il titolo, come è prevedibile, vanterà alcune nuove introduzioni, come un intero comparto PvE, ma dato che parliamo di, è innegabile come il cuore pulsante dell’esperienza sarà rappresentato dalla componente PvP. E stando alle parole di Aaron Keller, divenuto recentemente capo del progetto ...

