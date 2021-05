Orologi falsi ad un poliziotto fuori servizio: scatta la denuncia (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn 32enne residente a Napoli è stato denunciato per tentata truffa dalla polizia di Rovereto, in Trentino, dopo che ha cercato di vendere degli Orologi ad un poliziotto fuori servizio. L’agente era con la famiglia seduto ai tavolini di una pasticceria poco prima di iniziare il turno sabato 1 maggio. Era da poco passato mezzogiorno ed il poliziotto stava uscendo dall’esercizio pubblico quando è stato avvicinato da un giovane che, con un improbabile accento tedesco, gli ha proposto la vendita di una mini collezione di 3 Orologi che, a suo dire, gli erano rimasti dopo aver da poco concluso un’attività lavorativa presso una rinomata azienda di Orologi svizzera. Lo sconosciuto, dopo aver illustrato le caratteristiche degli ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn 32enne residente a Napoli è statoto per tentata truffa dalla polizia di Rovereto, in Trentino, dopo che ha cercato di vendere degliad un. L’agente era con la famiglia seduto ai tavolini di una pasticceria poco prima di iniziare il turno sabato 1 maggio. Era da poco passato mezzogiorno ed ilstava uscendo dall’esercizio pubblico quando è stato avvicinato da un giovane che, con un improbabile accento tedesco, gli ha proposto la vendita di una mini collezione di 3che, a suo dire, gli erano rimasti dopo aver da poco concluso un’attività lavorativa presso una rinomata azienda disvizzera. Lo sconosciuto, dopo aver illustrato le caratteristiche degli ...

