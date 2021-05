Manchester City-PSG le probabili formazioni del match | Mbappe in dubbio

(Di martedì 4 maggio 2021) Ilverso la sua prima finale di Champions, ai parigini servirà la partita perfetta per ritornarci a distanza di un anno Tra ile la sua prima finale di Champions League c’è il PSG, che tenterà con ogni mezzo di ribaltare lo sfortunato 1-2 dell’andata. La partita del Parco dei Principi è stata solo il primo atto di una sfida che si prospetta spettacolare, la rimonta sempre quasi impossibile ma il PSG ha gli uomini e le risorse per poterci provare fino alla fine. QUI– Guardiola ha tutti a disposizione e sembra essere intenzionato a confermare gli stessi undici dell’andata. Solito 4-3-3 con Ederson tra i pali, Dias e Stone centrali con Cancelo e Walker sugli esterni. Centrocampo delle meraviglie con Rodri Gundogan e De Bruyne, in ...

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

