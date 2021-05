Madre Vannini porta fiori a figlio | tragedia senza vincitori

Ultime Notizie dalla rete : Madre Vannini

"In questa tragedia non ci sono vincitori ma solo vinti ed il primo proprio Marco". E' quanto afferma la signora Marina Contedi Marco, tramite il suo legale Celestino Gnazi. Questa mattina la mamma e il papà del ventenne morto nel 2015 a Ladispoli si sono recati presso il cimitero di Cerveteri per portare ...A Mattino 5 si parla dell' omicidio di Marcodopo la sentenza definitiva. Dopo sei anni giustizia è fatta per il 21enne di Cerveteri ...fortemente voluta e cercata dai genitori e dalla..."In questa tragedia non ci sono vincitori ma solo vinti ed il primo proprio Marco". E' quanto afferma la signora Marina Conte madre di Marco Vannini, tramite il suo legale Celestino Gnazi. (ANSA) ...A Mattino 5 si parla dell'omicidio di Marco Vannini dopo la sentenza definitiva: tutta la famiglia Ciontoli è stata condannata. Ecco i video Mediaset ...