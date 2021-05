Lukaku, “Per Conte combatterò fino alla morte”. Poi svela un segreto sul suo allenamento… (Di martedì 4 maggio 2021) Romelu Lukaku parla dello Scudetto dell’Inter e del rapporto con il tecnico Antonio Conte: “combatterò per lui fino alla morte”. Intervenuto ai microfoni de La Tribune, Romelu Lukaku ha parlato dello Scudetto vinto con l’Inter al suo secondo anno in Italia. O meglio, al suo secondo anno da protagonista in Italia. Il centravanti è un uomo-chiave nello scacchiere tattico di Conte, sposta gli equilibri, incarna il pensiero dell’allenatore che ha scommesso su di lui e gli ha fatto fare il salto di qualità. Lukaku sullo Scudetto dell’Inter: “combatterò per Conte fino alla morte” “combatterò per lui fino ... Leggi su newsmondo (Di martedì 4 maggio 2021) Romeluparla dello Scudetto dell’Inter e del rapporto con il tecnico Antonio: “per lui”. Intervenuto ai microfoni de La Tribune, Romeluha parlato dello Scudetto vinto con l’Inter al suo secondo anno in Italia. O meglio, al suo secondo anno da protagonista in Italia. Il centravanti è un uomo-chiave nello scacchiere tattico di, sposta gli equilibri, incarna il pensiero dell’allenatore che ha scommesso su di lui e gli ha fatto fare il salto di qualità.sullo Scudetto dell’Inter: “per” “per lui...

