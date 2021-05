LIVE Fognini-Berrettini 1-4, Masters1000 Madrid in DIRETTA: il romano mette subito la freccia! (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-PELLA DALLE 11.00 15-0 Scambio di alto LIVEllo giocato da Fognini che esce alla grande con il dritto lungolinea. 1-4. Continua a servire come un rullo compressore Berrettini che non concede praticamente niente a Fognini nei suoi turni di battuta. 40-15 Sbaglia un rovescio doloroso in una fase interlocutoria dello scambio Fognini. 30-15 CHE RISPOSTA DI Fognini! Dai teloni riesce ad anticipare con il dritto e a rubare completamente il tempo a Berrettini! Una perla! 30-0 Servizio e dritto facile a chiudere. 15-0 Ace al centro per cominciare al meglio per Berrettini. 1-3. Rimane attaccato al set il ligure che prova a ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-PELLA DALLE 11.00 15-0 Scambio di altollo giocato dache esce alla grande con il dritto lungolinea. 1-4. Continua a servire come un rullo compressoreche non concede praticamente niente anei suoi turni di battuta. 40-15 Sbaglia un rovescio doloroso in una fase interlocutoria dello scambio. 30-15 CHE RISPOSTA DI! Dai teloni riesce ad anticipare con il dritto e a rubare completamente il tempo a! Una perla! 30-0 Servizio e dritto facile a chiudere. 15-0 Ace al centro per cominciare al meglio per. 1-3. Rimane attaccato al set il ligure che prova a ...

