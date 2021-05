Ligabue la drammatica confessione | “Prima della nascita di Lenny ho perso due figli”

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 4 maggio 2021) Siamo abituati a pensare ai protagonisti del panorama musicale nostrano come degli idoli, quasi delle entità superiori. In realtà questa non è altro che la proiezione fruttomente di noi fan: quelli che cantano e suonano sul palco sono dellene normalissime, con un’esperienza di vita talvolta molto simile alla nostra. Una testimonianza di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.