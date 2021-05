La corsa per il mare a due passi da casa: tutto esaurito negli stabilimenti genovesi (Di martedì 4 maggio 2021) Le misure anti Covid costringono a ritocchi dei prezzi, ma i clienti non mancano: «Difficile ammettere i giornalieri» Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 4 maggio 2021) Le misure anti Covid costringono a ritocchi dei prezzi, ma i clienti non mancano: «Difficile ammettere i giornalieri»

Ultime Notizie dalla rete : corsa per Coprifuoco, green pass, quarantena: la spinta di Draghi sul turismo Per contrastare la concorrenza, Palazzo Chigi gioca d'anticipo e p rova a superare in corsa gli altri Paesi europei : se il green pass Ue arriverà nella seconda metà di giugno, la carta verde ...

Sono 20 i candidati per diventare sindaco di Londra, ma solo uno è il favorito L'attuale primo ministro Boris Johnson ha ricoperto la carica per due mandati e governarla significa gestire un budget da 17 miliardi di sterline. Sono venti i candidati in corsa, è il numero più ...

Corsa per la memoria, dal 13 al 23 maggio 2021 a Palermo la quarta edizione - Sportmediaset Sport Mediaset Ora il Pd ha un bel problema Con la discesa in campo di Sergio D’Angelo, ultimo in ordine di tempo dopo Alessandra Clemente e Antonio Bassolino, a sinistra c’è, potrebbe esserci, una folla di candidati a sindaco di Napoli, dove q ...

Coprifuoco, green pass, quarantena: la spinta di Draghi sul turismo Il premier durante la conferenza stampa di chiusura del G20 dedicata al settore delle vacanze: «Prenotate le vacanze nel nostro Paese». E annuncia: «Dalla seconda metà di maggio sarà pronto il pass ve ...

