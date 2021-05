Kaspersky presenta il nuovo Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks per l'apprendimento automatico e la gestione delle vulnerabilità nel settore industriale (Di martedì 4 maggio 2021) (Milano 4 maggio 2021) - Milano, 4 maggio 2021 Kaspersky ha lanciato la nuova edizione del Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks, la piattaforma che offre visibilità sulle minacce e sicurezza alle reti Industriali. Oltre al monitoraggio del traffico della tecnologia operativa (OT), che rivela attività non autorizzate, Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks ora segnala le vulnerabilità individuate nei dispositivi e offre suggerimenti su come mitigarle. Il supporto aggiunto per il protocollo BACnet permette al prodotto di proteggere efficacemente i sistemi di smart building, mentre la modalità di apprendimento ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) (Milano 4 maggio 2021) - Milano, 4 maggio 2021ha lanciato la nuova edizione delfor, la piattaforma che offre visibilità sulle minacce e sicurezza alle retii. Oltre al monitoraggio del traffico della tecnologia operativa (OT), che rivela attività non autorizzate,forora segnala leindividuate nei dispositivi e offre suggerimenti su come mitigarle. Il supporto aggiunto per il protocollo BACnet permette al prodotto di proteggere efficacemente i sistemi di smart building, mentre la modalità di...

