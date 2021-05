Inzaghi prende tempo per il rinnovo | incontro con Lotito per chiarire i dubbi

ruee126 : Cioè mannaggia le stimmati di padre pio l'Inter ha il Comandante, la Roma ha preso Mou, la Lazio ha Simone Inzaghi,… - _lucapate_ : La Roma prende Mourinho,l'Inter ha Conte,l'Atalanta ha Gasperini,la Lazio ha Inzaghi,il Napoli ha Gattuso ma probab… - Mariagr89063037 : @MilanNewsit Ma non sa quello che dice, il fallo su Cuadrado è netto, De Paul la prende e la sposta con un braccio… - GiovaB95 : Ogni anno quando dobbiamo cambiare allenatore leggo gente che prende per il culo Inzaghi poi alla fine del campiona… - Pasqual01350178 : @barison_andrea °intanto il benevento prende gol dopo 6 minuti Inzaghi inadatto alla serie a Sta buttando una salvezza -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi prende

... che ha già un pagellone appositamente dedicato ( LEGGI QUI ), la copertina se laCristiano ... Il Benevento di Filipposi è totalmente perso e, anche nella trasferta di San Siro, ha ...Le foto del match All'Olimpico, la Lazio sii 3 punti , batte il record di Maestrelli (11&...spaventato rimescola le carte, Scamacca sbaglia uno stop in area sul più bello. Biraschi si ...MERCATO LUN 26 MAR"Suarez al Napoli?", CRC: "C'è la clausola per il City. Sapete quanto gli deve il Barca?" MERCATO LUN 26 MARCM.IT - Dalot-Napoli, si inserisce il Valencia: spunta la clausola. Futuro ...Riprendono gli allenamenti della Lazio dopo il giorno di riposo. Inzaghi, come successo nelle scorse settimane, gestisce i calciatori affaticati e acciaccati: oggi sono rimasti a riposo ...