Inter, Vidal ha comunicato le sue intenzioni per il futuro (Di martedì 4 maggio 2021) Arturo Vidal lascerà l'Inter? Il giocatore cileno ad oggi è infortunato, ma sul futuro è arrivato già un segnale molto chiaro. La vittoria dello Scudetto in casa Inter ha dato di sicuro grande entusiasmo a tutto l'ambiente nerazzurro. Un successo importante, che ha testimoniato anche la grande crescita di un gruppo, dando merito al grande Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Inter - #Barcellona e il bonus-scudetto nell'operazione Vidal - PaliilaP : RT @FootballAndDre1: Di Marzio: “Lo scudetto dell’Inter porta a dover pagare 1 milione di bonus al Barcellona per Vidal”. Mercato finito. ??… - spalletters : RT @InterCM16: Lo scudetto dell’Inter porta a dover pagare 1 milione di bonus al #Barcellona per #Vidal (@DiMarzio) - FootballAndDre1 : Di Marzio: “Lo scudetto dell’Inter porta a dover pagare 1 milione di bonus al Barcellona per Vidal”. Mercato finito… - beatone__ : RT @RiccardoDanna1: L'#Inter dovrà riconoscere 1 milione di euro di bonus ( per la conquista dello scudetto) al #Barcellona nell'ambito del… -