Il Centenario - Alberto Sordi 1920-2020 | riapre la mostra a Roma

A grande richiesta riapre la mostra dal titolo Il Centenario - Alberto Sordi 1920-2020 nella storica villa dell'attore, da oggi fino al 1 agosto 2021! A grande richiesta riapre le porte da oggi la leggendaria Villa di Alberto Sordi per la mostra dal titolo Il Centenario - Alberto Sordi 1920 - 2020. La mostra aveva inaugurato il 16 settembre scorso, registrando un afflusso di pubblico straordinario, restando aperta solo fino ai primi di novembre per le restrizioni causate dal Covid-19. Migliaia, da allora, le richieste di prenotazione arrivate in attesa della riapertura, che finalmente è alle porte.

Apre finalmente al pubblico la grande villa di Alberto Sordi affacciata sulle terme di Caracalla e la mostra a lui dedicata: 'Il Centenario - Alberto Sordi 1920 - 2020'. Dal 16 settembre al 31 gennaio gli ammiratori del grande attore romano potranno fare un viaggio alla scoperta dell'artista e dell'uomo, tra i vari ambienti ...

Il rilancio passa anche dai vini del territorio La cooperativa ‘I castelli’ punta su nuove etichette e su diversi progetti. Ampliati i terreni a disposizione e si guarda anche all’olivicoltura ...

