Germania: stop alle restrizioni per i vaccinati (Di martedì 4 maggio 2021) Mentre l'India è allo stremo, alcuni paesi puntano alla rinascita ed al ritorno ad una vita normale. A seguito dell'avanzamento della campagna vaccinale in Germania dovrebbe infatti arrivare il via libera dal Consiglio dei ministri per eliminare tutti i tipi di restrizioni per le persone che hanno ricevuto il vaccino. Lo scrive la Bild, affermando

Ultime Notizie dalla rete : Germania stop Germania, verso stop alle restrizioni per chi è vaccinato La Germania accelera sulle riaperture, grazie a una nouva disposizione che prevede la fine delle misure restrittive anti - Covid per i vaccinati e per i guariti. Il governo tedesco ha avviato l'iter che ...

