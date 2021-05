Fondi Lega, chieste condanne fino a 4 anni e 8 mesi per i contabili (Di martedì 4 maggio 2021) Il processo sull’inchiesta su Lombardia Film Commission. chieste condanne fino a 4 anni e 8 mesi per i contabili. MILANO – E’ in corso il processo sull’inchiesta su Lombardia Film Commission. Come riportato dall’Adnkronos, il procuratore di Milano ha chiesto una condanna a 4 anni e 8 mesi per Alberto Di Rubba e a 4 anni per Andrea Manzoni, i due contabili della Lega accusati di peculato e turbata libertà. Gli indagati al momento si trovano ai domiciliari e sono in attesa di sapere la sentenza. La sentenza nei prossimi giorni Il processo continuerà nelle prossime settimane con gli interventi delle parti civili e della difesa. Solo al termine di questi passaggi il tribunale si pronuncerà ... Leggi su newsmondo (Di martedì 4 maggio 2021) Il processo sull’inchiesta su Lombardia Film Commission.a 4e 8per i. MILANO – E’ in corso il processo sull’inchiesta su Lombardia Film Commission. Come riportato dall’Adnkronos, il procuratore di Milano ha chiesto una condanna a 4e 8per Alberto Di Rubba e a 4per Andrea Manzoni, i duedellaaccusati di peculato e turbata libertà. Gli indagati al momento si trovano ai domiciliari e sono in attesa di sapere la sentenza. La sentenza nei prossimi giorni Il processo continuerà nelle prossime settimane con gli interventi delle parti civili e della difesa. Solo al termine di questi passaggi il tribunale si pronuncerà ...

