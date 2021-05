Fedez si scusa per i testi delle sue canzoni contro i gay: “Ho sbagliato, anni fa ero più ignorante” (Di martedì 4 maggio 2021) Continua a tenere banco il caso Fedez, dopo il discorso sul palco del Primo Maggio a favore della legge Zan, la querelle con la Rai e il tentativo di censura denunciato dal cantante. Nelle ultime ore i suoi detrattori, specie quelli di sponda Lega, hanno ribattuto andando a rintracciare posizioni omofobe espresse dal marito di Chiara Ferragni in alcune sue vecchie canzoni. Il riferimento è in particolare al brano di 10 anni fa Tutto il contrario e al verso “Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing, ora so che ha mangiato più wurstel che crauti”. Polemiche che Fedez ritiene pretestuose, ma dalle quali non si è sottratto, spiegando il suo punto di vista, ovviamente tramite i social: “Amici leghisti, ho peccato anche io. Da giovane ho sicuramente detto delle cose omofobe”. E ancora: “Mi fa strano ... Leggi su tpi (Di martedì 4 maggio 2021) Continua a tenere banco il caso, dopo il discorso sul palco del Primo Maggio a favore della legge Zan, la querelle con la Rai e il tentativo di censura denunciato dal cantante. Nelle ultime ore i suoi detrattori, specie quelli di sponda Lega, hanno ribattuto andando a rintracciare posizioni omofobe espresse dal marito di Chiara Ferragni in alcune sue vecchie. Il riferimento è in particolare al brano di 10fa Tutto il contrario e al verso “Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing, ora so che ha mangiato più wurstel che crauti”. Polemiche cheritiene pretestuose, ma dalle quali non si è sottratto, spiegando il suo punto di vista, ovviamente tramite i social: “Amici leghisti, ho peccato anche io. Da giovane ho sicuramente dettocose omofobe”. E ancora: “Mi fa strano ...

