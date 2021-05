Fedez a processo per presunte lesioni, la difesa di Fabio Rovazzi: “Al Nameless solo una lite verbale” (Di martedì 4 maggio 2021) C’è una novità sul caso di Fedez a processo per presunte lesioni. Nel 2016, il 4 giugno, Federico Lucia aveva partecipato al Nameless Music Festival di Barzio. Il presentatore, il DJ MC Cece, lo aveva accusato di aver ricevuto un pugno a seguito di una battuta. MC Cece aveva postato tutto sui social. Nell’ultima udienza, tuttavia, le due versioni — quella di Fedez e quella di Cece – sono risultate contrapposte come sempre. Il DJ aveva anche presentato un referto medico dell’ospedale di Lecco dal quale aveva ricevuto una prognosi di 3 giorni, ma le testimonianze contrastanti sono arrivate anche dai testimoni dell’episodio. Fedez, addirittura, aveva querelato per calunnia il suo oppositore e per questo motivo non è mai stata possibile una conciliazione tra le ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 maggio 2021) C’è una novità sul caso diper. Nel 2016, il 4 giugno, Federico Lucia aveva partecipato alMusic Festival di Barzio. Il presentatore, il DJ MC Cece, lo aveva accusato di aver ricevuto un pugno a seguito di una battuta. MC Cece aveva postato tutto sui social. Nell’ultima udienza, tuttavia, le due versioni — quella die quella di Cece – sono risultate contrapposte come sempre. Il DJ aveva anche presentato un referto medico dell’ospedale di Lecco dal quale aveva ricevuto una prognosi di 3 giorni, ma le testimonianze contrastanti sono arrivate anche dai testimoni dell’episodio., addirittura, aveva querelato per calunnia il suo oppositore e per questo motivo non è mai stata possibile una conciliazione tra le ...

fattoquotidiano : FEDEZ HA MESSO IL DITO NELLA PIAGA DI SALVINI&C. Quando, in Italia, un bambino dice che il re è nudo, il sistema me… - borghi_claudio : @Fedez Secondo me un artista può fare quello che vuole. Faccio solo notare che basta una breve ricerca per scoprir… - borghi_claudio : @SirDistruggere @GIOVANNI___1979 @Fedez Mi pare teoria alquanto bizzarra che chi a processo in corso ricorda l'arti… - Alessan04138070 : RT @fattoquotidiano: FEDEZ HA MESSO IL DITO NELLA PIAGA DI SALVINI&C. Quando, in Italia, un bambino dice che il re è nudo, il sistema mette… - Simo07827689 : RT @fattoquotidiano: FEDEZ HA MESSO IL DITO NELLA PIAGA DI SALVINI&C. Quando, in Italia, un bambino dice che il re è nudo, il sistema mette… -