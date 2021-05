Effetto Biden sull'Ue: Bruxelles raffredda la Via della Seta (Di martedì 4 maggio 2021) Alla fine dell’anno scorso, l’accordo sugli investimenti tra l’Ue e la Cina, sette anni di fitti negoziati dal 2013, fu firmato tra gli imbarazzi, di fatto senza riflettori, senza conferenza stampa finale, voluto fortemente da Angela Merkel come punto di approdo del semestre di presidenza tedesco dell’Ue, eppure non celebrato sui media. Joe Biden non si era ancora insediato alla Casa Bianca, ma da Washington non mancò il caldo invito a soprassedere. Eppure la firma ci fu. Oggi, a distanza di quattro mesi abbondanti, si può dire che abbia vinto Biden. Nel giorno in cui il suo segretario di Stato Antony Blinken riesce a ottenere un impegno dei G7, in corso in Gran Bretagna, per un’azione coordinata per arginare la superpotenza cinese, la Commissione europea annuncia di aver sospeso i suoi sforzi per far ratificare agli Stati membri e al Parlamento ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) Alla fine dell’anno scorso, l’accordo sugli investimenti tra l’Ue e la Cina, sette anni di fitti negoziati dal 2013, fu firmato tra gli imbarazzi, di fatto senza riflettori, senza conferenza stampa finale, voluto fortemente da Angela Merkel come punto di approdo del semestre di presidenza tedesco dell’Ue, eppure non celebrato sui media. Joenon si era ancora insediato alla Casa Bianca, ma da Washington non mancò il caldo invito a soprassedere. Eppure la firma ci fu. Oggi, a distanza di quattro mesi abbondanti, si può dire che abbia vinto. Nel giorno in cui il suo segretario di Stato Antony Blinken riesce a ottenere un impegno dei G7, in corso in Gran Bretagna, per un’azione coordinata per arginare la superpotenza cinese, la Commissione europea annuncia di aver sospeso i suoi sforzi per far ratificare agli Stati membri e al Parlamento ...

GASirianni : RT @HuffPostItalia: Effetto Biden sull'Ue: Bruxelles raffredda la Via della Seta - HuffPostItalia : Effetto Biden sull'Ue: Bruxelles raffredda la Via della Seta - KinmenQuemoy : RT @formichenews: ?? Effetto Biden. L’Ue congela l’accordo commerciale con la Cina Dombrovskis annuncia la sospensione degli sforzi per la… - patriziarutigl1 : RT @formichenews: ?? Effetto Biden. L’Ue congela l’accordo commerciale con la Cina Dombrovskis annuncia la sospensione degli sforzi per la… - EdwardL30161051 : RT @formichenews: ?? Effetto Biden. L’Ue congela l’accordo commerciale con la Cina Dombrovskis annuncia la sospensione degli sforzi per la… -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto Biden Effetto Biden. L'Ue congela l'accordo commerciale con la Cina O è bastato l'avvento di Joe Biden alla Casa Bianca e la ritrovata sintonia transatlantica per convincere la Commissione europea a congelare l'accordo che soltanto a dicembre (quando ancora c'era ...

Il volto che cambia della Ginevra internazionale La Ginevra internazionale ha tirato un sospiro di sollievo quando Joe Biden è stato eletto alla ... Ginevra continuerà ad avere un effetto calamita", afferma spiega Julien Beauvallet, responsabile del ...

Effetto Biden. L'Ue congela l'accordo commerciale con la Cina Formiche.net Effetto Biden sull'Ue: Bruxelles raffredda la Via della Seta La Commissione ha deciso di non premere più sugli Stati per la ratifica dell'accordo sugli investimenti con Pechino. E al G7 asse Blinken-Borrell anti-Cina ...

Effetto Biden. L’Ue congela l’accordo commerciale con la Cina Dombrovskis, vicepresidente della Commissione, annuncia la sospensioni degli sforzi per la ratifica dell’accordo sugli investimenti raggiunto con la Cina soltanto a dicembre. Merito di Biden o attendi ...

O è bastato l'avvento di Joealla Casa Bianca e la ritrovata sintonia transatlantica per convincere la Commissione europea a congelare l'accordo che soltanto a dicembre (quando ancora c'era ...La Ginevra internazionale ha tirato un sospiro di sollievo quando Joeè stato eletto alla ... Ginevra continuerà ad avere uncalamita", afferma spiega Julien Beauvallet, responsabile del ...La Commissione ha deciso di non premere più sugli Stati per la ratifica dell'accordo sugli investimenti con Pechino. E al G7 asse Blinken-Borrell anti-Cina ...Dombrovskis, vicepresidente della Commissione, annuncia la sospensioni degli sforzi per la ratifica dell’accordo sugli investimenti raggiunto con la Cina soltanto a dicembre. Merito di Biden o attendi ...