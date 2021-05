Draghi: «Da metà maggio entrerà in vigore il pass verde per viaggiare in Italia» (Di martedì 4 maggio 2021) Durante la conferenza stampa a conclusione del G20 con i ministri del Turismo, il premier Mario Draghi ha annunciato l’introduzione del green pass europeo da metà giugno e quello di un analogo lasciapassare Italiano nella seconda metà di maggio. «A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell’attesa il governo Italiano ha introdotto un pass verde nazionale, che entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di maggio. Il mondo vuole viaggiare in Italia e l’Italia è pronta a ridare il benvenuto al mondo. Non ho dubbi che il turismo nel ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 maggio 2021) Durante la conferenza stampa a conclusione del G20 con i ministri del Turismo, il premier Marioha annunciato l’introduzione del greeneuropeo dagiugno e quello di un analogo lasciaareno nella secondadi. «A partire dalla secondadi giugno sarà pronto il Greeneuropeo. Nell’attesa il governono ha introdotto unnazionale, cheina partire dalla secondadi. Il mondo vuoleine l’è pronta a ridare il benvenuto al mondo. Non ho dubbi che il turismo nel ...

